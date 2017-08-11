Помидорное эмбарго России обошлось Турции в 2 млрд долларов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили 2 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

По его словам, ранее в Россию экспортировалось около 40% выращенных в Турции помидоров.

"В 2016 году российское производство томатов увеличилось на 18%. Таким образом, самообеспеченность страны по этой культуре составляет приблизительно 40%", - сказал Лашин.

После закрытия российского рынка производители из Турции направили часть своего экспорта в Беларусь, пояснил он. Место турецких поставщиков в России частично удалось занять Китаю, в два раза увеличил объем поставок Азербайджан, почти в три раза - Марокко, немного нарастила поставки Беларусь.

Напомним, что 7 августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Москва не готова закупать турецкие томаты. 9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции, в том числе помидоров.