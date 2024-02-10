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Стоимость импортированных в НАР из Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур выросла

Стоимость импортированных в НАР из Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур выросла В январе этого года Нахчыванская Автономная Республика (НАР) импортировала из турецкого региона Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур на сумму 1,072 млн долларов США.
АПК
10 февраля 2024 г. 11:35
Стоимость импортированных в НАР из Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур выросла

В январе этого года Нахчыванская Автономная Республика (НАР) импортировала из турецкого региона Юго-Восточной Анатолии зерновых и бобовых культур на сумму 1,072 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки Юго-Восточной Анатолии, это на 24,8% больше, чем в 2023 году.

За отчетный период из региона в зарубежные страны экспортировано зерновой и бобовой продукции на сумму 282,278 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем годом ранее.

В январе больше всего зернобобовой продукции экспортировано в страны Ближнего Востока (на сумму 149,513 млн долларов США). Это на 2,7% больше, чем годом ранее.

За ними следуют страны Африки (59,180 млн долларов США) и Америки (42,637 млн ​​долларов США). Это соответственно на 25,8% меньше и на 3,5% больше, чем в 2023 году.

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