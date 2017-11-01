Министр: Мы должны увеличить экспорт продукции для российских сетей

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Российский рынок широк, и мы пока не видим здесь серьезных угроз.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов в ответ на вопрос журналистов о начале экспорта турецких помидоров в Россию.

По его словам, концепция рынка изменилась: "Мы должны увеличить экспорт продукции для российских сетей, а не для рынков, которые постепенно теряют свою актуальность. Создаются маркеты, супермаркеты и логистические центры. Мы осуществляем упаковку своей продукции и боремся за ее реализацию в сетях. Азербайджанские помидоры являются брендом. Мы всегда обеспечивали российский рынок помидорами, наряду с Россией".