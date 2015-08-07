​Министерство сельского хозяйства: Во время праздника Гурбан ожидается изобилие

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "В этом году накануне празднования Гурбан байрамы в Азербайджане будет достаточно крупного и мелкого рогатого скота".

Об этом заявил Report начальник отдела развития животноводства министерства сельского хозяйства Галиб Абдулалиев: "Предприниматели обычно выводят на рынки достаточное количество крупного и мелкого рогатого скота в сезон праздника Гурбан".

Коснувшись цен во время праздника, Г.Абдулалиев отметил, что этот вопрос, как правило, регулируется рынком.

"Министерство сельского хозяйства не имеет административных средств для вмешательства в ценовую политику. Я считаю, что цены можно регулировать путем создания изобилия и контроля над качеством", - отметил он.

Отметим, что в этом году праздник Гурбан будет отмечаться 24-25 сентября.