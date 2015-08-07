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    ​Министерство сельского хозяйства: Во время праздника Гурбан ожидается изобилие

    Цены можно регулировать путем создания изобилия и контроля над качеством

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "В этом году накануне празднования Гурбан байрамы в Азербайджане будет достаточно крупного и мелкого рогатого скота". 

    Об этом заявил Report начальник отдела развития животноводства министерства сельского хозяйства Галиб Абдулалиев: "Предприниматели обычно выводят на рынки достаточное количество крупного и мелкого рогатого скота в сезон праздника Гурбан".

    Коснувшись цен во время праздника, Г.Абдулалиев отметил, что этот вопрос, как правило, регулируется рынком.

    "Министерство сельского хозяйства не имеет административных средств для вмешательства в ценовую политику. Я считаю, что цены можно регулировать путем создания изобилия и контроля над качеством", - отметил он. 

    Отметим, что в этом году праздник Гурбан будет отмечаться 24-25 сентября.

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