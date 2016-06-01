Канцлер Германии: Европа слишком поздно поняла, насколько невыносима ситуация в странах, откуда приезжают беженцы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Европа слишком поздно поняла, насколько невыносима ситуация в странах, откуда приезжают беженцы".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналу Bunte заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Совершенно ясно, что мы в Европе слишком поздно открыли глаза на то, насколько невыносима ситуация в странах происхождения беженцев или рядом с их родиной: настолько, что люди не видели другого выхода, как передать свою судьбу в руки преступников-перевозчиков. Мы должны в будущем еще активнее бороться с причинами бегства, пытаться находить мирные решения конфликтов вместе с другими странами", - подчеркнула канцлер.

Отвечая на вопрос, считает ли она правильным решение открыть границы для сирийских беженцев, принятое в начале сентября 2015 года, Меркель сказала: "Да. Германия и Австрия решили тогда в свете гуманитарного бедствия не закрывать свои границы, чтобы эти люди прибыли к нам".