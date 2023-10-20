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Меджнун Мамедов: Наша главная цель - улучшение водоснабжения в стране

Меджнун Мамедов: Наша главная цель - улучшение водоснабжения в стране Основная цель предпринимаемых сегодня шагов связана с улучшением водоснабжения в стране.
АПК
20 октября 2023 г. 17:24
Меджнун Мамедов: Наша главная цель - улучшение водоснабжения в стране

Основная цель предпринимаемых сегодня шагов связана с улучшением водоснабжения в стране.

Об этом Report заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, в соответствии с решениями, принятыми Водной комиссией, в различных регионах Азербайджана создаются водные бассейны: "Параллельно с этим совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана мы добиваемся улучшения управления в сфере водоснабжения. Главная задача - добиться более экономного использования воды".

По словам министра, для этого важно решить вопросы транспортировки воды во избежание ее потерь: "Кроме того, если мы сможем внедрить больше автоматических систем орошения, это позволит уменьшить последствия глобальной засухи. Поэтому большая нагрузка ложится на научно-исследовательские институты".

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Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsədimiz ölkədə su təminatını yaxşılaşdırmaqdır"

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