Меджнун Мамедов: Наша главная цель - улучшение водоснабжения в стране

Основная цель предпринимаемых сегодня шагов связана с улучшением водоснабжения в стране.

Основная цель предпринимаемых сегодня шагов связана с улучшением водоснабжения в стране.

Об этом Report заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, в соответствии с решениями, принятыми Водной комиссией, в различных регионах Азербайджана создаются водные бассейны: "Параллельно с этим совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана мы добиваемся улучшения управления в сфере водоснабжения. Главная задача - добиться более экономного использования воды".

По словам министра, для этого важно решить вопросы транспортировки воды во избежание ее потерь: "Кроме того, если мы сможем внедрить больше автоматических систем орошения, это позволит уменьшить последствия глобальной засухи. Поэтому большая нагрузка ложится на научно-исследовательские институты".