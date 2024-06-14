Продлен переходный период поставок в Азербайджан продукции из РФ со стикерами на азербайджанском языке

Переходный период экспортных поставок из России в Азербайджан стикерованной продукции продлен до 31 декабря 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
“Россельхознадзор информирует о продлении до 31 декабря 2024 года переходного периода, в течение которого на территорию Азербайджана может поступать продукция (упакованная в розничную и/или в промышленную упаковку для дальнейшей переработки), этикетка которой не содержит перевод на азербайджанский язык. Данное решение принято Агентством пищевой безопасности Республики", - говорится в сообщении ведомства.
При этом товары должны ввозиться в сопровождении стикеров, содержащих перевод информации на азербайджанский язык.
Последний раз этот период продлевался до 1 июля 2024 года.