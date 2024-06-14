О нас

Продлен переходный период поставок в Азербайджан продукции из РФ со стикерами на азербайджанском языке

Продлен переходный период поставок в Азербайджан продукции из РФ со стикерами на азербайджанском языке Переходный период экспортных поставок из России в Азербайджан стикерованной продукции продлен до 31 декабря 2024 года.
АПК
14 июня 2024 г. 09:58
Продлен переходный период поставок в Азербайджан продукции из РФ со стикерами на азербайджанском языке

Переходный период экспортных поставок из России в Азербайджан стикерованной продукции продлен до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

“Россельхознадзор информирует о продлении до 31 декабря 2024 года переходного периода, в течение которого на территорию Азербайджана может поступать продукция (упакованная в розничную и/или в промышленную упаковку для дальнейшей переработки), этикетка которой не содержит перевод на азербайджанский язык. Данное решение принято Агентством пищевой безопасности Республики", - говорится в сообщении ведомства.

При этом товары должны ввозиться в сопровождении стикеров, содержащих перевод информации на азербайджанский язык.

Последний раз этот период продлевался до 1 июля 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan stikerləri Azərbaycan dilində olan məhsulların ölkəyə tədarükü üçün keçid müddəti uzadılıb

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
10 июня 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi