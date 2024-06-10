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В Самухе провели два фестиваля

В Самухе провели два фестиваля
АПК
10 июня 2024 г. 18:35
В Самухе провели два фестиваля

В Самухском районе состоялись Фестиваль аграрного бизнеса и Фестиваль абрикосов.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, мероприятия организованы Аграрно-инновационным центром Минсельхоза, Исполнительной властью Самухского района, Гянджинским региональным управлением по туризму.

Для продвижения мероприятия COP29 в рамках фестивалей были презентованы природоохранные технологии, современные методы ведения сельского хозяйства и эффективные методы посадки с экономией ресурсов, средства защиты растений, различные семена растений и овощей, а также абрикосовая продукция, выращенная фермерами (фрукты, сухофрукты, фруктовый сок, компот).

Основная цель впервые проводимого Фестиваля абрикосов - возродить потенциал агротуризма, внести вклад в брендинг абрикосовой продукции Самухского района, а также в социально-экономическое развитие региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

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