В Самухе провели два фестиваля

В Самухском районе состоялись Фестиваль аграрного бизнеса и Фестиваль абрикосов.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, мероприятия организованы Аграрно-инновационным центром Минсельхоза, Исполнительной властью Самухского района, Гянджинским региональным управлением по туризму.

Для продвижения мероприятия COP29 в рамках фестивалей были презентованы природоохранные технологии, современные методы ведения сельского хозяйства и эффективные методы посадки с экономией ресурсов, средства защиты растений, различные семена растений и овощей, а также абрикосовая продукция, выращенная фермерами (фрукты, сухофрукты, фруктовый сок, компот).

Основная цель впервые проводимого Фестиваля абрикосов - возродить потенциал агротуризма, внести вклад в брендинг абрикосовой продукции Самухского района, а также в социально-экономическое развитие региона.