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В Азербайджане аграрный сектор вырос на 3%

В Азербайджане аграрный сектор вырос на 3% В январе-мае текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3 млрд 352 млн манатов.
АПК
14 июня 2024 г. 11:03
В Азербайджане аграрный сектор вырос на 3%

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3 млрд 352 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 7,4% - до 783 млн манатов, а продукции животноводства - на 1,7% - до 2 млрд 569 млн манатов.

В стране начался сбор сельскохозяйственной продукции. К 1 июня собрано 89 тыс. тонн зерна (на 8,5% больше, чем годом ранее), 160,2 тыс. тонн картофеля (-6,9%), 429,4 тыс. тонн овощей (+11,5%), 33,6 тыс. тонн фруктов и ягод (+14,2%), 453,5 тонны листьев зеленого чая (-8,6%).

За 5 месяцев произведено 230,8 тыс. тонн мяса в живом весе (+1,7%), 915,1 тыс. тонн молока (+0,6%), 983,5 млн яиц (+7,1%), 11,4 тыс. тонн шерсти (-2,6%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 % böyüyüb

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