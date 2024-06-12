В Джалилабадском районе в этом году посевные площади увеличились почти на 700 га

В в этом году в Джалилабадском районе посевные площади под зерновые культуры увеличились почти на 700 гектаров.
По данным муганского бюро Report, в текущем году из 66 230 гектаров посевной площади около 56 580 гектаров приходится на пшеницу, а 9 650 гектаров - на ячмень.
В настоящее время в хозяйствах ведется уборка ячменя, для чего на полях задействованы около 80 зерноуборочных комбайнов.
Отметим, что из 66 тыс. 230 гектаров зерновых площадей 6 тысяч 600 гектаров - орошаемые земли, а остальное - плодородные.