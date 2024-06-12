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В Джалилабадском районе в этом году посевные площади увеличились почти на 700 га

В Джалилабадском районе в этом году посевные площади увеличились почти на 700 га В в этом году в Джалилабадском районе посевные площади под зерновые культуры увеличились почти на 700 гектаров.
АПК
12 июня 2024 г. 23:08
В Джалилабадском районе в этом году посевные площади увеличились почти на 700 га

В в этом году в Джалилабадском районе посевные площади под зерновые культуры увеличились почти на 700 гектаров.

По данным муганского бюро Report, в текущем году из 66 230 гектаров посевной площади около 56 580 гектаров приходится на пшеницу, а 9 650 гектаров - на ячмень.

В настоящее время в хозяйствах ведется уборка ячменя, для чего на полях задействованы около 80 зерноуборочных комбайнов.

Отметим, что из 66 тыс. 230 гектаров зерновых площадей 6 тысяч 600 гектаров - орошаемые земли, а остальное - плодородные.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda taxıl sahələri 700 hektara yaxın artıb

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