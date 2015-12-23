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    ​Компания, импортирующая в Азербайджан препарат против птичьего гриппа, закрыла бакинский офис

    В настоящее время препарат Тамифлю с действующим веществом осельтамивир изъят из продажи

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Компания Schering-Plough Central East AG объявила о ликвидации представительства в Азербайджане. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

    По информации, кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования в офис ООО Grata Azerbaijan, расположенном по адресу: г.Баку, ул. Короглу Рагимова, 13А.

    Отметим, что компания Schering-Plough Central East AG является дочерней организацией одного из основных американских производителей лекарственных препаратов - компании Merck & Co Inc.

    Напомним, что в Азербайджане наиболее продаваемым препаратом Merck & Co Inc. был препарат Тамифлю с действующим веществом осельтамивир против вируса H5N1 (птичий грипп). В настоящее время данный препарат изъят из продажи. 

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