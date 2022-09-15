Компания AZCHEMCO расширяет географию сотрудничества

Сегодня в Батуми началась двухдневная международная конференция "Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря".

Сегодня в Батуми началась двухдневная международная конференция "Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря".

Как сообщает Report, мероприятие проходит при поддержке генерального партнера – компании IK Group и глобального партнера – компании Quest Group.

В ходе мероприятия азербайджанский производитель водорастворимых удобрений компания AZCHEMCO подписала соглашение о поставках сырья с сингапурской международной трейдинговой компанией DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS.

Представители компании AZCHEMCO провели ряд встреч и обсуждений с крупными трейдинговыми компаниями и заводами-производителями по проектам поставок сырья для собственного производства в Азербайджане.

На конференции также принимают участие компании SOCAR, KAZPHOSPHATE, EUROCHEM, Intertek, IKRA Lojistik и многие другие.

"Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря" является крупнейшем в регионе международным мероприятием, объединяющим широкий круг ключевых производителей, торговых и транспортных компаний, владельцев инфраструктуры, грузоотправителей, экспортеров, банков и финансовых организаций, профильных государственных органов.