Комиссия сената Бразилии по импичменту выступила за отстранение президента страны от должности

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Специальная комиссия Федерального сената (верхней палаты парламента) по импичменту выступила за продолжение процесса отстранения президента Бразилии Дилмы Руссефф от должности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято большинством голосов.

Накануне президент заявила, что обжалует решение о начале процесса импичмента, поскольку один из его инициаторов - спикер нижней палаты национального парламента Эдуарду Кунья - был временно отстранен от должности и лишен депутатских полномочий.