Китайские экономисты допустили падение юаня на 20% к концу 2016 года

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В исследованиях, проводимых государственными структурами КНР, допускается ослабление китайской валюты до уровня 7 юаней за доллар к концу этого года. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg.

Это означает девальвацию китайской валюты от сегодняшнего уровня на 8% к концу 2015-го и на 20% к концу 2016 года. Данный прогноз был принят после того, как в середине августа Китай опустил курс юаня на 3%. При этом, отмечает Bloomberg, аналитики прогнозируют, что в конце 2015 года доллар будет стоить 6,5 юаня.

По медианной оценке из 28 источников, сделанной Bloomberg в августе, валютные резервы Китая будут сокращаться до конца текущего года примерно на 40 млрд. долларов в месяц.