К созданию Бакинской семенной биржи приступят в следующем году

Баку. 3 августа REPORT.AZ/ Бакинская семенная биржа, которую планируется создать в будущем, будет играть роль единой платформы для производителей и импортеров семян, физических и юридических лиц, занимающихся семеноводством.

Об этом сообщил Report председатель Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Эмин Алиев.

"На бирже можно будет осуществлять закупки семян, сертификацию, логистику и даже торги в онлайн режиме. Создание биржи начнется в следующем году", - сказал он.