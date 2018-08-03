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    К созданию Бакинской семенной биржи приступят в следующем году

    Баку. 3 августа REPORT.AZ/ Бакинская семенная биржа, которую планируется создать в будущем, будет играть роль единой платформы для производителей и импортеров семян, физических и юридических лиц, занимающихся семеноводством.

    Об этом сообщил Report председатель Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Эмин Алиев.

    "На бирже можно будет осуществлять закупки семян, сертификацию, логистику и даже торги в онлайн режиме. Создание биржи начнется в следующем году", - сказал он.

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