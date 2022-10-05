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Госагентство: Доля отечественного зерна в потреблении серьезно возрастет

Госагентство: Доля отечественного зерна в потреблении серьезно возрастет "Хотя в обозримом будущем невозможно полностью удовлетворить спрос на зерно за счет местного производства, можно серьезно увеличить долю отечественного зерна в потреблении и тем самым внести весомый вклад в нашу продовольственную безопасность".
АПК
5 октября 2022 г. 16:57
Госагентство: Доля отечественного зерна в потреблении серьезно возрастет

"Хотя в обозримом будущем невозможно полностью удовлетворить спрос на зерно за счет местного производства, можно серьезно увеличить долю отечественного зерна в потреблении и тем самым внести весомый вклад в нашу продовольственную безопасность".

Об этом сообщил Report председатель правления Агентства государственных резервов Сабухи Садыгов.

Он оценил создание в прошлом году возглавляемого им Агентства государственных резервов как важный шаг с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности.

По его словам, в компетенцию учреждения входит не только стратегическое накопление продовольственных ресурсов, но и регуляторные функции.

Садыгов подчеркнул, что Агентство государственных резервов, которое выполняет такие функции, как предотвращение резких колебаний цен на продовольственные товары, обеспечение стабильного процесса поставок, также имеет право вмешиваться в рынок посредством продуктовых интервенций, когда это необходимо для выполнения этих функций: “Государственные резервы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности”.

Он также подчеркнул, что Агентство государственных резервов активно работает с зарубежными экспортерами и придает особое значение обмену опытом, а также технологиями.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "Ölkədaxili istehlakda yerli taxılın payı ciddi şəkildə artacaq"

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