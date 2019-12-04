Генсек: Странам ОЭС следует увеличить инвестиции в сельское хозяйство

Если бы страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) полностью использовали свой потенциал, они заняли бы важное место на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель генерального секретаря организации Сеид Яхья Ахлаки на 6-ом заседании министров сельского хозяйства стран ОЭС в Баку.

Он подчеркнул, что уровень развития сельского хозяйства в регионе недостаточно высокий: "Необходимо использовать соответствующие технологии, инвестировать в сельские регионы, предотвращать деградацию земель. Урбанизация отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. Следует сделать упор на финансовую и техническую поддержку проектов. Необходимо развивать сельское хозяйство. Вместе мы сможем достичь цели".