​Гендиректор FAO едет в Азербайджан

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Гендиректор Организации продовольствия и сельского хозяйства (FAO) ООН Жозе Грациано да Сильва посетит 24 мая Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве сельского хозяйства.

В министерстве сказали, что в рамках двухдневного визита ожидается подписание между Азербайджаном и FAO ряда соглашений.

В рамках визита 25 мая в министерстве сельского хозяйства запланированы пресс-конференция и церемония подписания соглашений.