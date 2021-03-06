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ФAO раскрыла направления проектов, реализуемых в Азербайджане

ФAO раскрыла направления проектов, реализуемых в Азербайджане Будет предложена новая модель с использованием положительного опыта стран Евросоюза
АПК
6 марта 2021 г. 10:53
ФAO раскрыла направления проектов, реализуемых в Азербайджане

В рамках проекта, реализуемого между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Азербайджаном "Усиление аграрных консультационных услуг" планируется разработка 5-летней стратегии и 3-летнего плана деятельности.

Об этом Report сообщили в офисе партнерства и координации ФАО в Азербайджане.

По информации, в этой стратегии, которую представят в Министерство сельского хозяйства, будет предложена новая модель с использованием положительного опыта стран Евросоюза, адаптированная к существующим условиям аграрных консультационных услуг в нашей стране: "В настоящее время эта стратегия и модель находятся на стадии обсуждения. В следующем году модель будет протестирована в 2 регионах (Гянджа-Газах и Губа-Хачмаз), и на основе успешных результатов в стратегический план будут внесены коррективы и представлен 3-летний план действий по всей стране".

ФAO также раскрыла направления проектов, реализуемых в Азербайджане, среди которых повышение аграрной занятости путем привлечения к сельскохозяйственной деятельности молодых фермеров, усиление экономического потенциала сельских женщин, усиление агарных консультационных услуг, усовершенствование местной пищевой цепи и др.

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Версия на английском языке FAO to offer new model and strategy in agricultural services in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FAO Azərbaycanda aqrar xidmətlərdə yeni model və strategiya təklif edəcək

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