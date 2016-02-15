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    ​FAO направило обращение в Азербайджан

    Международная организация призывает Азербайджан, Иран и Грузию к борьбе с особым видом моли

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), входящая в структуру ООН, обеспокоена отмиранием деревьев Buxus hyrcana – самшита в Азербайджане, Иране и Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за январь-март 2016 болезнь этих деревьев вызвана особым видом моли.

    В этой связи FAO призывает все три страны к борьбе с этим вредителем.

    Также в отчете оценена ситуация с заболеванием овец в регионе, и в Азербайджане уровень заболевания оценен как "низкий".

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