​FAO направило обращение в Азербайджан

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), входящая в структуру ООН, обеспокоена отмиранием деревьев Buxus hyrcana – самшита в Азербайджане, Иране и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за январь-март 2016 болезнь этих деревьев вызвана особым видом моли.

В этой связи FAO призывает все три страны к борьбе с этим вредителем.

Также в отчете оценена ситуация с заболеванием овец в регионе, и в Азербайджане уровень заболевания оценен как "низкий".