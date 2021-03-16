Еще 4 субъекта предпринимательства Азербайджана смогут поставлять помидоры в РФ

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов с 4 азербайджанских предприятий.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, решение принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.
Томаты разрешено ввозить следующим компаниям:
- ООО "EKO AQRO" (город Баку, Насиминский район);
- Рзаев Гусейн Рахиб (город Баку, Хазарский район, поселок Зиря);
- Мамедов Кязым Мамед оглы (город Баку, Насиминский район);
- Алиев Фуад Паша (город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары).