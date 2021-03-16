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Еще 4 субъекта предпринимательства Азербайджана смогут поставлять помидоры в РФ

Еще 4 субъекта предпринимательства Азербайджана смогут поставлять помидоры в РФ Решение принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана
АПК
16 марта 2021 г. 12:26
Еще 4 субъекта предпринимательства Азербайджана смогут поставлять помидоры в РФ

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов с 4 азербайджанских предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, решение принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Томаты разрешено ввозить следующим компаниям:

- ООО "EKO AQRO" (город Баку, Насиминский район);

- Рзаев Гусейн Рахиб (город Баку, Хазарский район, поселок Зиря);

- Мамедов Кязым Мамед оглы (город Баку, Насиминский район);

- Алиев Фуад Паша (город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 4 sahibkarlıq subyekti Rusiyaya pomidor ixrac edə biləcək

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