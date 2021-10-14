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Центр аграрных исследований опубликовал финансовые показатели прошлого года

Центр аграрных исследований опубликовал финансовые показатели прошлого года Центр аграрных исследований при Минсельхозе Азербайджана завершил 2020 год с убытком в 953 тыс. манатов, в то время как в 2019 году прибыль составила 701 тыс. манатов.
АПК
14 октября 2021 г. 16:33
Центр аграрных исследований опубликовал финансовые показатели прошлого года

Центр аграрных исследований при Минсельхозе Азербайджана завершил 2020 год с убытком в 953 тыс. манатов, в то время как в 2019 году прибыль составила 701 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году общий доход ЦАИ составил 1,155 млн манатов, что в 3,6 раза меньше, чем годом ранее.

Из общей суммы 867 тыс. манатов были получены за счет внебиржевых операций, то есть отчислений из государственного бюджета, что в 4,4 раза меньше, чем годом ранее. Кроме того, за счет биржевых операций организация получила 271 тыс. манатов (спад на 17,6%), за счет других операций - 17 тыс. манатов (рост в 3,4 раза).

Общие расходы ЦАИ в прошлом году составили 2,109 млн манатов, что в сравнении с 2019 годом на 39,1% меньше.

На 1 января текущего года активы банкомата составили 2,885 млн манатов, что на 30,2% меньше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства структуры снизились на 26,1%, до 842 тыс. манатов, а балансовый капитал снизился на 31,8%, до 2,042 млн манатов, в том числе сформирован уставный капитал в 1 млн манатов.

Напомним, что Центр аграрных исследований создан на базе Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, функционирующего с 1962 года.

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