Белый дом: Обама вновь отсрочил перенос посольства США в Иерусалим

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в очередной раз отсрочил исполнение решения о переносе в Иерусалим американского посольства в Израиле, сообщил Белый дом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в меморандуме главы государства отмечается, что он "счел необходимым для защиты национальных интересов отложить на 6 месяцев" вопрос о переносе посольства. По словам Обамы, "данное решение вступает в силу после передачи в конгресс США".

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и перенести внедрение в жизнь данного решения. Его последователи Джордж Буш и Барак Обама также следуют данному примеру.

В настоящий момент американское посольство находится в Тель-Авиве. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.