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    Беларусь планирует увеличить экспорт картофеля в Азербайджан

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Беларусь планирует увеличить экспорт картофеля в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на БелТА, об этом заявил  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия  Беларуси Владимир Гракун.

    "Думаю, что в Россию мы, по крайней мере, постараемся поставить объемы продукции не меньше уровня 2017 года. Но будем наращивать поставки в другие страны — Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай", — отметил Гракун. 

    В 2017 году Беларусь экспортировала более 380 тыс. тонн картофеля, и, по словам Гракуна, этот объем "намного превышает показатели прошлых лет". Белорусский картофель продавался в Россию, Узбекистан, Азербайджан, в небольших объемах поставлялся в Сербию. 

    Как пояснил замминистра, увеличение экспорта происходило благодаря своевременному проведению программ по развитию картофелеводства, овощеводства и плодоводства.

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