​Азербайджан будет закупать сыр в Адыгее

Поставка первой партии сыра из Адыгеи в Азербайджан ожидается на следующей неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, экспортом адыгейского сыра в Азербайджан займется Красногвардейский молочный завод.

"Мы заключили договор с дистрибьютором из Азербайджана, который будет доставлять адыгейский сыр в крупные торговые сети страны. Рассчитываем, что первую партию экспортируем уже на следующей неделе. Поставляться в Азербайджан будет вся линейка мягких сыров", - сказал директор завода Руслан Тешев.

По его словам, молочный завод уже сотрудничает с зарубежными компаниями. В частности, адыгейский сыр экспортируется в Германию, ОАЭ. Идут переговоры о начале поставок в Турцию.