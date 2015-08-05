Азербайджан увеличил внутреннее обеспечение мясом птицы до максимума

Баку. 5 августа. REPORT. AZ/ В Азербайджане сфера птицеводства последние 15 лет стремительно развивается. Производимое в стране качественное птичье мясо, наряду с удовлетворением внутреннего спроса, имеет потенциал для экспорта в зарубежные страны. Страна обеспечивает себя птичьим мясом на 98%, яйцами - на 100%.

Как передает Report, информация об этом была представлена на проходящем сегодня в Баку Международном форуме птицеводов.

На мероприятии было отмечено, что в промышленном птицеводстве производство составило 100 тыс. тонн в год. Производство птичьего мяса по сравнению с 2010 годом выросло в 1,5 раз и в 2014 году достигло 99,4 тыс. тонн, промышленным способом - 64,1 тыс. тонн, производство яиц за указанный период выросло в 1,3 раза и достигло 1,6 млрд. единиц.

На форуме заявили, что сейчас идут поиски зарубежных рынков для экспорта птичьего мяса, первоначально планируются поставки в страны СНГ.

Выступивший на мероприятии начальник отдела развития животноводства министерства сельского хозяйства Галиб Абдулалиев отметил, что впервые производимое в стране качественное птичье мясо, наряду с удовлетворением внутреннего спроса, имеет потенциал для экспорта в зарубежные страны. По его словам, основные трудности на сегодняшний день связаны со снабжением птицеводческих предприятий кормами, так как имеются проблемы с производством кормов.

В рамках форума Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) и Международный птицеводческий совет (МПС) подписали договор о сотрудничестве. Документ подписан президентом КПА Мамедом Мусаевым и председателем МПС Сергеем Шабаевым. Согласно документу, организации будут сотрудничать по вопросам обмена опытом, по подготовке аналитической информации в этой сфере, по вопросам приобретения современного оборудования.