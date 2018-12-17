Азербайджан сократил импорт сливочного масла на более 14%

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 10 677,64 тонн сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 62 094,19 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 1 790,04 тонн (14,36%), а сумма увеличилась на 3 490,16 тыс. долларов (5,96%) по сравнению с аналогичным периоде прошлого года.

За 11 месяцев импорт сливочного масла и других масел животного происхождения составил 0,6% общих объемов импорта страны.