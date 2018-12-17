 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан сократил импорт сливочного масла на более 14%

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 10 677,64 тонн сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 62 094,19 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 1 790,04 тонн (14,36%), а сумма увеличилась на 3 490,16 тыс. долларов (5,96%) по сравнению с аналогичным периоде прошлого года.

    За 11 месяцев импорт сливочного масла и других масел животного происхождения составил 0,6% общих объемов импорта страны. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi