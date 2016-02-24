Азербайджан и Россия создадут совместную систему электронной ветеринарной сертификации

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия начнут работу по внедрению совместной системы электронной ветеринарной сертификации. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Россельхознадзора, решение об этом было принято по итогам состоявшихся 23 февраля переговоров представителей Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) с заместителем руководителя ветеринарной службы Азербайджана Баларагимом Гулиевым на полях международной выставки Gulfood – 2016.

В сообщении отмечается, что в целях скорейшего начала работы в данной сфере азербайджанские специалисты в ближайшее время посетят Россельхознадзор для ознакомления с работой всех информационных систем Службы.

"Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию в кавказском регионе, стороны также договорились о необходимости более тесного сотрудничества в вопросах профилактики и борьбы с трансграничными болезнями животных в целом, а также в данном регионе", - говорится в сообщении.