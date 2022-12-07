Азербайджан и Дагестан обсудили сотрудничество по коридору Север-Юг

Азербайджан и Дагестан обсудили сотрудничество в рамках транспортного коридора Север-Юг и в сфере воздушного транспорта.

Азербайджан и Дагестан обсудили сотрудничество в рамках транспортного коридора Север-Юг и в сфере воздушного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения прошли в ходе встречи министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с руководителем Республики Дагестан РФ Сергеем Меликовым, находящимся с визитом в Азербайджане.

Также обсуждены вопросы по созданию логистических центров и изучению опыта Азербайджана в этой сфере.

В то же время было проведено обсуждение по налаживанию сотрудничества и обмену опытом в сфере цифровизации.