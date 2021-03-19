Азербайджан и Беларусь обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу сельского хозяйства Беларуси.

Также в переговорах принял участие посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

В ходе совещания стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между нашими странами, в частности – наращивание взаимного товарооборота и расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.

Отмечена важность и результативность взаимного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах в агропромышленной сфере, проводимых на территории Беларуси и Азербайджана. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко пригласил азербайджанскую сторону посетить Международную сельскохозяйственную выставку "Белагро-2021", которая состоится с 1 по 5 июня в Минске.

В свою очередь, белорусские предприятия в июне 2021 года планируют принять участие в Международной выставке пищевой промышленности "INTER FOOD AZERBAIJAN".

На сегодняшний день между Беларусью и Азербайджаном налажено тесное сотрудничество в области торговли. В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Республикой Беларусь и Азербайджаном достиг 35 млн. долларов США и увеличился на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Экспорт товаров – 30,4 млн. долларов США (или 110,7%), импорт – 4,6 млн. долларов. В январе 2021 года экспорт белорусских товаров в Азербайджан составил 2,1 млн. долларов США (или 105,8%).

Беларусь поставляет в Азербайджан широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий. Импортирует преимущественно овоще-бахчевые культуры, ягоды и фрукты.