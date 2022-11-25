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АПБА: В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемых семян

АПБА: В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемых семян В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемой в страну продукции растениеводства, посевных материалов, семян в целях предотвращения снижения урожайности.
АПК
25 ноября 2022 г. 15:40
АПБА: В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемых семян

В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемой в страну продукции растениеводства, посевных материалов, семян в целях предотвращения снижения урожайности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

"Семеноводство занимает большое место в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому после проверки импортируемых в Азербайджан семян на наличие вирусов и бактерий нового поколения в страну разрешается ввозить только здоровые семена, соответствующие стандартам безопасности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "Azərbaycana idxal olunan toxumun keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilib"

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