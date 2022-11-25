АПБА: В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемых семян

В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемой в страну продукции растениеводства, посевных материалов, семян в целях предотвращения снижения урожайности.

В Азербайджане усилен контроль за качеством импортируемой в страну продукции растениеводства, посевных материалов, семян в целях предотвращения снижения урожайности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

"Семеноводство занимает большое место в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому после проверки импортируемых в Азербайджан семян на наличие вирусов и бактерий нового поколения в страну разрешается ввозить только здоровые семена, соответствующие стандартам безопасности", - отметил он.