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Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 1%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 1% В январе этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 491,2 млн манатов.
АПК
14 февраля 2024 г. 16:28
Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 1%

В январе этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 491,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,2% больше показателя прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства выросла на 0,8% до 22,7 млн манатов, а стоимость продукции животноводства выросла на 1,2% до 468,5 млн манатов.

В прошлом месяце в стране произведено 46,3 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, 160,7 тыс. тонн молока, 188,3 млн яиц. Производство мяса увеличилось на 1,5%, яиц - на 3,4% по сравнению с годом ранее, производство молока осталось на том же уровне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb

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