В Азербайджане большинство разводов среди женщин происходит из-за домашнего насилия - МНЕНИЕ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане среди разведенных преобладают женщины, которые столкнулись с домашним насилием как минимум один раз.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в результате опроса выяснилось, что 38,5% никогда не состоявших в браке женщин, 38,8% замужних женщин и 34,8% вдов как минимум один раз в жизни сталкивались с насилием.

По результатам опроса, проведенного среди разведенных женщин, 54,5% из них подвергались насилию.

В интервью Report социолог Гюльнар Назарова сказала, что факты насилия по отношению к женщине сегодня встречаются и в развитых обществах: "Однако, большее знание женщинами в этих обществах своих прав, наличие гендерного равенства и экономическая активность представительниц слабого пола позволяет упростить бракоразводный процесс и вести борьбу с насилием.

И сейчас в Азербайджане встречаются случаи развода женщин, желающих избавиться от домашнего насилия.

Дело в том, что иногда с аналогичными проблемами сталкиваются и после развода. Мы неоднократно сталкивались с фактами убийства разведенных женщин братьями и бывшими мужьями. Это происходит по ряду причин, главная из которых заключается в том, что иногда мужчины относятся к женщинам не как к равноправному лицу и пытаются управлять ими. Несмотря на меры, направленные на повышение уровня информированности людей, защиту прав человека, борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства, до сих пор женщин считают "честью" рода. Когда женщина живет свободно и поступает так, как считает нужным, "защитники чести" - братья, отцы и бывшие мужья решают "усмирить" их, и, во многих случаях не разобравшись до конца, лишают ее жизни. Нередко женщин убивают даже при желании развестись или же из-за ревности".

По ее словам, другая причина насилия связана с пробелами в законе: "Несмотря на принятие в 2010 году закона "О борьбе с бытовым насилием", можно сказать, что на практике не встречается предусмотренного законом применения охранного ордера. В течение 24 часов с момента обращения в соответствующий орган исполнительной власти, совершившее насилие лицо предупреждается и пострадавшему выдается краткосрочный охранный ордер сроком до 30 дней.

При несоблюдении прибегающим к бытовому насилию лицом предупреждения, пострадавшее лицо или же соответствующий орган исполнительной власти обладает правом обращения в суд для получения долгосрочного охранного ордера, выдаваемого сроком от 30 до 180-ти дней.

Однако, иногда в обществах, где применяется охранный ордер, законы не полностью решают проблемы.

По словам Г.Назаровой, в Азербайджане порою насилие по отношению к женщине зиждется на некоторых традициях: "Подобная традиция передается в процессе воспитания от поколения к поколению. Мальчики, которые с детства видят в семье неуважение и бытовое насилие по отношению к женщинам, в будущем применяют это в собственных семьях. Что же касается девочек, растущих в неблагополучных семьях, при замужестве они воспринимают все оскорбления и унижения как должное и терпят неуважительное отношение всю жизнь. Для решения проблемы в обществе должно измениться отношение к данному вопросу. Общество должно пропагандировать уважение к правам человека, а родители с детства прививать любовь и уважение. В семьях, где растут мальчики, родители должны учить их уважать права других людей".