​Проект TAP - взаимные интересы Европейского союза и Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 17 мая состоялась церемония закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP).

В рамках мероприятия вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович встретился с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, министром энергетики Натигом Алиевым, президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, вице-президентом компании по инвестициям и маркетингу Эльшадом Насировым.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая по случаю Дня Европы в Баку, дал следующую оценку данному проекту: "Азербайджан продолжает вносить свой вклад в энергобезопасность Европы. Сегодня мы можем наблюдать плоды меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, подписанного между Евросоюзом и Азербайджаном в 2006 году".

Азербайджан является одним из ведущих участников проекта по обеспечению Европы энергоресурсами. Тем самым, он вносит вклад в обеспечение стратегических интересов, прекращение политического давления, решение экономико-социальных проблем ЕС.

Эксперт по вопросам энергетики Зафар Велиев, комментируя Report данный вопрос отметил, что TAP имеет важнейшее геополитическое значение для Европы. По его словам, поставки в Европу азербайджанского газа в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" серьезно изменят общую энергетическую карту Европы.

"Это дополнительный крупный дивиденд в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе, стран Юго-Восточной Европы", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что доля российского газа в газовом портфеле Европы в ближайшие 5 лет сократится. По его мнению, после того как проекты "Южный поток", "Турецкий поток", "Северный поток-2" потерпели фиаско, TAP сыграет исключительную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы: "Большинство восточноевропейских стран, в том числе, Греция, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия, Польша и др., зависят от российского газопровода. Вхождение азербайджанского газа на рынок Европы означает, что Европа в будущем избавиться от этой зависимости. Годовой спрос Юго-Восточной Европы на газ равен примерно 60-65 млрд. кубометров. После того как данный проект будет запущен на полную мощность, часть спроса будет удовлетворена. Кроме того, к нему будут подсоединены дополнительные газопроводы, интерконнекторы".

З.Велиев также отметил возможность транспортировки иранского и туркменского газа по Южному газовому коридору: "Проект создаст благоприятные условия для поставок на рынки Европы иранского и туркменского газа. Туркменистан проводит политику диверсификации экспорта. Экспортные возможности Азербайджана позволяют обеспечить доставку углеводородных запасов стран Центральной Азии в Европу. Подобная практика уже есть. Вот уже несколько лет по азербайджанскому экспортному трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти в европейские страны. Я не сомневаюсь в том, что в будущем и Туркменистан и Иран воспользуются экспортными возможностями Азербайджана для транзита газа".

Он подчеркнул, что проект надежен с коммерческой и геополитической точки зрения: "На территории, где пролегает трубопровод, сформируется большой пояс безопасности. В будущем Азербайджан получит дополнительные политические дивиденды, в то же время, достигнет экономических целей за счет доходов от проекта Южного газового коридора".

Наряду с экономическими выгодами, реализация проекта поможет получить политические дивиденды.

За день до церемонии закладки фундамента президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Вену в связи с урегулированием нагорно-карабахской проблемы провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обменялись мнениями по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Участие Мароша Шефчовича в церемонии закладки фундамента, встреча президента с Федерикой Могерини говорят о заинтересованности ЕС в Азербайджане. Несмотря на то, что официальный Баку принимает участие в обеспечении энергобезопасности Европы, противоположная сторона не предпринимает никаких действенных шагов по восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Естественно, официальный Баку не требует чего-то, что не принадлежит ему по праву. Азербайджан ждет от своих партнеров поддержки справедливой позиции страны по обеспечению территориальной целостности страны и реальных шагов в этом направлении.

Играя роль в проектах по транспортировке азербайджанского газа в Европу, Азербайджан может соединить Азию с этим континентом посредством энергетических трубопроводов.

Хотелось бы довести до внимания еще один момент. Президент России Владимир Путин 28 мая отправится с официальным визитом в Грецию. Согласно информации, в ходе визита планируется обсуждение транспорта российского газа в Европу посредством газопровода Греция-Италия.

Как известно, ЕС применил санкции в отношении России за аннексию Крыма. Визит Владимира Путина в Грецию после церемонии закладки трубопровода TAP преследует иные цели. Как минимум, Греция сейчас считается наиболее "слабым звеном" ЕС в силу сложившейся в стране тяжелой финансово-экономической ситуации.

В любом случае, существует большая надежда, что в перспективе реализация TAP удовлетворит взаимные интересы Азербайджана и Европейского союза.