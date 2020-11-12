Послевоенная Армения погрязла в политических распрях

Азербайджанская армия сокрушила армянские войска, показав, кто есть кто

Положение в Армении было незавидным и до второй Карабахской войны. В этом контексте ситуацию в стране можно разделить на следующие этапы:

- Период после апрельских боев до пандемии;

- Пандемия;

- 44-дневная война, начавшаяся 27 сентября;

- Период после договоренности;

- Прогноз.

Армянский премьер Никол Пашинян и его приспешники полагали, что прозападный курс принесет им солидные дивиденды, однако просчитались. Несмотря на изрядные старания, Пашинян за все это время так и не добился аудиенции президента США. Не помогло и армянское лобби. Тот факт, что армянского премьера не пустили на порог Белого Дома, красноречиво свидетельствует об отношении к нему со стороны американской администрации. Отсутствие инвестиций вынудило армянские власти по стародавней традиции пуститься по миру и собирать, что называется, с миру по нитке. В конце концов США и Европейский Союз выделили-таки Армении финансовую помощь по разного рода проектам.

Пандемия ухудшила и без того удручающее экономическое, политическое и социальное положение Армении. Бывшие соратники Пашиняна ополчились против него и сколотили оппозиционный блок. Так, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян создал партию "Родина". Новые оппозиционные силы заявили, что Пашинян ведет страну в пропасть и потребовали его отставки. В то время в связи с пандемией въезд и выезд в Армению был закрыт. Все эти факторы препятствовали инвестированию в экономику страны.

На пороге второй Карабахской войны в Армении царило безденежье и бушевали политические распри. Освобождение Гагика Царукяна из-под ареста во время войны за Карабах является своего рода попыткой армянской общественности достичь солидарности. Воевать в таком положении было равносильно самоуничтожению. События с 27 сентября по 10 ноября показали, что армянские власти лишены всякого здравого смысла и рационального мышления, а только обслуживают интересы внешних сил. Освобождение Азербайджаном оккупированных Арменией земель вызвало волну протестов в Ереване, в стране обострилась социальная и политическая обстановка.

С 11 ноября в Ереване не стихают акции протеста. Армяне выражают недовольство по поводу трехстороннего документа, подписанного 10 ноября 2020 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поставившего точку в военном противостоянии. 10 ноября протестующие ворвались в здание парламента и правительства Армении, и перевернули там все верх дном. Они разгромили кабинет Никола Пашиняна и вынесли оттуда государственную символику. В Армении вспыхнула гражданская война. Поговаривают, что Пашинян укрывается в здании посольства США в Ереване. 10 ноября был жестоко избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

После военного фиаско армянские СМИ все чаще пестрят сообщениями о спешном бегстве из страны высокопоставленных армянских чиновников. Армяне как крысы с тонущего корабля бегут из своей страны. Иными словами, армяне пустились на поиски новой родины. За последний год страну покинули 120 тысяч армян. Не исключено, что поток миграции усилится в последующие годы.

Демографический кризис в Армении углубляется. Стоит отметить, что в последние годы советского строя темпы прироста населения Армении резко пошли на убыль. В ту пору численность населения Армении едва достигала 3 миллионов человек. Демографическая ситуация в стране не меняется по прошествии многих лет. В настоящее время численность населения Армении составляет порядка 3 миллионов человек. А это свидетельствует о демографическом кризисе в стране. Экономика Армении обрушилась, вырос внешний долг страны, сложилась катастрофическая ситуация в сфере социального обеспечения населения. Армянским властям припомнили присвоение средств, направленных армянским лобби в помощь армии, но так до нее и не дошедших. Куда делись деньги? - вопрошают армяне.

Азербайджанская армия сокрушила армянские войска, показав, кто есть кто. Пока Пашинян у власти и всячески пытается залатать дыры в госбюджете за счет подачек армянской диаспоры. Не исключен сценарий, согласно которому Кремль приведет к власти в Армении своего ставленника. В свете последних событий этот вариант вполне предсказуем. Армения оказалась в плачевном состоянии. Назрела необходимость сколачивания в Армении новой власти, нового государства. Только вот что изменится в стране, граждане которой бегут сломя голову, в армии которой царит разруха и экономика которой разрушена до основания.