Политолог: Грузия, Азербайджан и Армения должны повысить привлекательность региона

"На Южном Кавказе есть прекрасная возможность для развития полномасштабного регионального сотрудничества. В регионе восстановлена часть международно признанных границ - азербайджано-армянская граница. Грузия всегда поддерживала территориальную целостность

"На Южном Кавказе есть прекрасная возможность для развития полномасштабного регионального сотрудничества. В регионе восстановлена часть международно признанных границ - азербайджано-армянская граница. Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и Армении. На этой основе есть возможность по-новому раскрыть потенциал региона".

Об этом грузинскому бюро Report сказал эксперт по Южному Кавказу Валерий Чечелашвили.

По его словам, Грузия может сыграть важную роль в формировании платформы для стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе: "У нас стратегическое партнерство с Азербайджаном и добрососедские отношения с Арменией".

В.Чечелашвили отметил, что Грузия может стать компонентом регионального сотрудничества: "Конечно, в этом процессе главную роль играют азербайджанские и армянские политики. Будущее Южного Кавказа будет зависеть от Азербайджана, Армении и Грузии. Надеюсь, что со временем взаимодействие в регионе будет направлено на стабильность, процветание во всех трех странах и в целом на повышение привлекательности транзитного, туристического, инвестиционного потенциала региона. От этого выиграют не только страны, но и весь регион".