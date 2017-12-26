Названы основные угрозы для мировой экономики в будущем году

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2017 год запомнился относительной стабильностью и началом положительной динамики на финансовых рынках.

Как сообщает Report, в этом году волатильность на финансовых рынках значительно снизилась, показатели роста мировой экономики превысили прогнозы.

Но в 2018 году глобальные финансовые рынки могут столкнуться с проблемой ликвидности, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) начинают сокращать свой баланс. По результатам опроса, проведенного Bank of America Merrill Lynch в декабре, основной для финансовых рынков станет угроза возникновения пузыря на долговом рынке. Среди других факторов риска - рост инфляции и рост доходности облигаций. Движение потоков капитала уже частично отражает такую напряженность. Так, в декабре впервые за 14 месяцев был зафиксирован отток средств инвесторов из рынка корпоративных облигаций.

В 2018 году пройдут выборы во многих странах. Сюда входят такие развивающиеся страны, как Россия, Бразилия, Мексика. Инвесторам необходимо обратить внимание на изменения денежно-кредитной политики этих стран.

Рост евро в следующем году не исключается. Напомним, что 2017-й год стал годом самого высокого роста евро к доллару за последние 14 лет. В новом году вероятность роста курса USD/EUR до 1,2290 составляет 67%, до 1,2560 - 50%.

В 2018 году инвесторы также будут внимательно следить за замедлением китайской экономики и криптовалютным рынком.