Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - беспомощный Иран прибегнул к террору

Иранским властям и на этот раз придется понести ответственность перед Азербайджаном за совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране кровавый, трагический инцидент, в результате которого один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения.

Иранским властям и на этот раз придется понести ответственность перед Азербайджаном за совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране кровавый, трагический инцидент, в результате которого один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения.

Это вероломное нападение по всем показателям является террором, агрессией в отношении Азербайджана.

Можно предположить, что нападение была заранее спланирована спецслужбами Ирана. Еще в ноябре 2022 года появилась новость о том, что перед посольством Ирана пройдет акция протеста. Тогда некий гражданин Ирана угрожал посольству Азербайджана, водителям грузовиков, проезжающих транзитом в Нахчыван. Тот же человек, с гордостью рассказывающий о нападении на посольство США в Иране, заявил, что закидает азербайджанское посольство камнями и даже применит физическое насилие в отношении граждан Азербайджана. В то время иранские власти не предприняли никаких шагов для привлечения этого человека к ответственности. Таким образом иранский режим пытался угрожать Азербайджану. И сегодня Иран сделал реальный шаг.

Совершивший нападение на посольство Ясин Гусейнзаде является гражданином Ирана. Есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, в частности с СЕПАХ. Это неудивительно. Потому что Иран всегда был очагом террора, страной, поддерживающей террор.

Азербайджанская сторона ждет объективного расследования от иранских властей. Но надежды на это мало. Так как полиция Тегерана стремится сформировать ложное общественное мнение.

Однако распространенные кадры и поведение иранских официальных лиц доказывают, что нападение было террористическим актом. Потому что, если бы не сотрудники службы охраны посольства, вооруженный человек убил бы всех сотрудников дипломатической миссии.

С другой стороны, иранская сторона организовала безопасность посольства Азербайджана не на должном уровне. Либо в момент нападения в этом районе не было иранской полиции, либо полиция не пыталась предотвратить террор. В любом случае, похоже, что за нападением на посольство Азербайджана стоит иранское государство.