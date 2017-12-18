Квартальный профицит платежного баланса Азербайджана снизился в 88 раз

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Профицит платежного баланса Азербайджана в квартальном выражении сократился в 88 раз и в третьем квартале составил 11 млн долларов.

Аналитическая группа Report, ссылаясь на данные Центробанка Азербайджана, отмечает, что в январе-сентябре текущего года сформировался профицит платежного баланса в объеме 1 442 млн долларов. Так, профицит в первом квартале составил 464 млн долларов, во втором квартале - 967 млн долларов, в третьем же составил всего 11 млн долларов.

Аналитики указывают, что в третьем квартале баланс счета текущих операций Азербайджана составил 276,7 млн долларов, что на 31,7% меньше, чем во втором квартале. Таким образом, внешнеторговый баланс в третьем квартале составил 922,6 млн долларов. Это на 41,9% ниже, чем во втором квартале. Следует отметить, что в первом квартале 2017 года внешнеторговый баланс Азербайджана составил 1,890 млн долларов, во втором квартале - 1 589 млн долларов.

Существенного роста экспорта товаров не зафиксировано. Экспорт в третьем квартале составил 3 680,5 млн долларов, что на 3,5% больше в квартальном выражении.

В третьем квартале наблюдается значительный рост импорта товаров. Так, импорт товаров в III квартале увеличился на 40,2% по сравнению со вторым кварталом, составив 2 757,8 млн долларов. Объем импорта в первом квартале составил 1 666 млн долларов. Следует отметить, что импорт в третьем квартале достиг максимального значения после четвертого квартала 2014 года.

Аналитики отмечают, что рост цен на нефть привел к стабилизации курса маната и, как следствие, увеличению импорта: "Но если цены на нефть начнут падать, возникнет необходимость в снижении стоимости маната. Иначе, профицит платежного баланса может перейти в дефицит".