Инфляция в Турции бьет рекорды: ужесточит ли Центробанк денежно-кредитную политику?

В июне инфляция в Турции составила 17,53% год к году, достигнув самой высокой отметки с мая 2019 года

В июне инфляция в Турции составила 17,53% год к году, достигнув самой высокой отметки с мая 2019 года. Месячная инфляция составила 1,94%.

Немалую роль в повышении цен сыграло смягчение режима карантина, которое было объявлено в стране месяцем ранее. Сказался эффект отложенного спроса, когда потребители во время COVID-ограничений не спешили с большими покупками, а после отмены карантина хлынули в магазины, рестораны и другие заведения.

Вдобавок к этому правительство недавно повысило цены на газ и электричество.

Сильнее всего подорожали транспортные услуги - на 26,29% в годовом выражении, затем следуют мебель и домашняя утварь (25,69%) и безалкогольные напитки (19,99%).

В дополнение к этому оглашенный сегодня Индекс цен производителей показал рекордный рост на 42,89%. Здесь сказывается увеличение цен на энергоносители и импорт.

Турецкая лира относительно спокойно отреагировала на данные по инфляции. За сутки пара USD/TRY снизилась на 0,13%, до 8,6677. Частично такая спокойная реакция рынка связана с написанным выше - при высокой инфляции смягчения денежно-кредитной политики не произойдет.

Это означает, что серьезного удешевления лиры также не должно быть. По крайней мере, какое-то время.

Почему инфляция растет?

Ряд производственных сфер в Турции сильно зависят от импорта сырья, а сырье дорожает во всем мире, что связано с пандемией коронавируса и связанными с ней проблемами.

Конечно, дело не только в коронавирусе, логистических проблемах и сбоях в производственных цепочках. Например, борьба с экологией и переход на электромобили привели к тому, что медь подорожала где-то на 90% за год.

Помимо внешних факторов, есть и внутренний - дешевеет турецкая лира и закупка сырья из-за рубежа становится еще дороже.

Все это приводит к удорожанию конечной продукции для потребителей. Однако, есть один нюанс: значительный спрэд между Индексом потребительских цен и Индексом производственных цен (17,53% против 42,89%) говорит о том, что производители еще не полностью отразили подорожание себестоимости продукции в отпускных ценах. Значит, инфляция будет еще выше.

Новые данные по инфляции, а также рост цен на газ и электричество вынудили инвестиционные банки пересмотреть свои прогнозы по инфляции в Турции.

Центральный банк страны все еще ожидает уровня инфляции в 12,2% до конца года. Однако с каждым днем такая цель кажется все менее достижимой.

Другие не столь оптимистичны, как ЦБ. Например, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на этот год с 15,5% до 16%.

Barclays теперь ждет инфляции на уровне 14,8% (раньше прогноз был 13,8%).

Что будет с учетной ставкой?

Целевой показатель инфляции в Турции остается на очень оптимистичном уровне в 5%, но последние четыре года данные статистики почти всегда констатируют только двухзначные показатели.

Для сдерживания инфляции необходимо ужесточать денежно-кредитную политику, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является рьяным противником повышения учетной ставки. За последние несколько лет он сменил уже трех глав Центрального банка за то, что они отказывались придерживаться этой политики.

Совсем недавно Эрдоган указывал, что в июле или августе должно произойти снижение учетной ставки. Низкая учетная ставка означает дешевые заемные средства. Данным шагом президент Турции планирует стимулировать экономический рост.

Нынешний глава ЦБ Турции солидарен с президентом страны. Однако он открыто дал понять, что учетная ставка в стране останется позитивной, иными словами будет выше уровня инфляции.

Сейчас учетная ставка составляет 19% и держится на этой отметке уже третье заседание регулятора. Теперь же на фоне дальнейшего роста инфляции снижение учетной ставки, которую ждали участники рынка на следующей неделе, будет невозможным. Более того, по мнению некоторых аналитиков, ЦБ будет вынужден как минимум до сентября не менять учетную ставку, а в лучшем случае - повысить ее на следующей неделе.

Азад Гасанли, финансовый аналитик