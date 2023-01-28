Хронология теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Существует множество фактов, подтверждающих, что за терактом в посольстве Азербайджана в Иране стоят власти Тегерана. Распространяемые видеокадры являются основным свидетельством падения подозрений на Иран.

Существует множество фактов, подтверждающих, что за терактом в посольстве Азербайджана в Иране стоят власти Тегерана. Распространяемые видеокадры являются основным свидетельством падения подозрений на Иран.

Как стало известно Report, 27 января 8:32 утра террорист вошел в здание посольства, и внутри произошла стычка. Через 4 минуты, то есть в 8:36, его выдворили из здания.

С 8:37 до 8:44 он стрелял по двери посольства из автомата и пытался взломать дверь кувалдой. Террорист открыл дверь в 8:45 и снова вошел в здание. Его в очередной раз вывели из здания посольства.

В 8:50 он поджег машину посольства. Вокруг собралась толпа людей.

Стоит упомянуть и тот факт, что время на камерах внешнего наблюдения отстает от реального на 24 минуты. Поэтому тайминг видеокадров с отдельных камер не совпадает.

Особо следует подчеркнуть, что иранский полицейский, сидящий в охранной будке перед посольством Азербайджана, не предпринял никаких действий, а затем просто ушел.

Особенно привлекает внимание героизм сотрудника посольства, который предотвратил большие жертвы. Также стоит подчеркнуть халатность полиции Тегерана, которая бездействовала почти 20 минут активной стрельбы в здании и вокруг него, и лишь в конце вынуждена была задержать террориста.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.