Глобальные финансовые рынки ждет напряженный октябрь - АНАЛИТИКА

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Октябрь ожидается напряженным для глобальных финансовых рынков.

Аналитическая группа Report объясняет это несколькими факторами.

В первую очередь, сегодня рынок находится в ожидании итогов саммита ОПЕК в Алжире. Заявления официальных лиц нефтедобывающих стран не сулят положительного исхода встречи, что предполагает резкое падение нефтяных цен.

С другой стороны, финансовые проблемы находящегося на грани кризиса немецкого Deutsche Bank отрицательно влияют на фондовые биржи. Проблемы европейского финансового гиганта привели к ослаблению евро и укреплению доллара.

Напомним, что США обязали Deutsche Bank выплатить компенсацию в размере 14 млрд долларов за возможные нарушения при торговле ценными бумагами. Это решение сильно пошатнет и без того тяжелое финансовое положение банка. Так, Deutsche Bank завершил 2015 год с убытком в размере 6,793 млрд долларов. С учетом политики отрицательной процентной ставки в Еврозоне можно утверждать, что 2016 год банк также завершит с крупными убытками. Напомним, что активы банка составляют 1,8 трлн долларов, часть из которых – это токсичные активы Греции и не приносящие доход облигации.

Кроме того, финансовые рынки держат в напряжении запланированные на 8 ноября президентские выборы в США. В случае победы Дональда Трампа ожидаются серьезные изменения экономической и финансовой политики США. Так, Трамп высказывает беспокойство в связи с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет низкую процентную ставку и в каждом своем выступлении не упускает случая выразить критику в адрес главы ФРС Джанет Йеллен.

В то же время Дональд Трамп в случае своей победы пообещал ввести повышенные тарифы на импорт. В первую очередь, это касается роста тарифов на китайские товары на 45%. Китайская экономика в этом случае столкнется с серьезной угрозой. Отметим, что победа Трампа окажет негативное влияние на глобальные финансовые рынки.

Именно поэтому в октябре на финансовых рынках ожидается напряжение, и ближе к выборам инвесторы предположительно снизят свои позиции в рисковых активах. Прогнозируется сокращение инвестиций преимущественно в развивающихся странах, таких как Китай, Бразилия, ЮАР, Турция, Россия.

Также на фоне девальвации юаня ожидается ослабление многих мировых валют по отношению к доллару. С этой позиции, не исключено резкое удешевление нефти.