Эксперт: Проект "Север-Юг" способствует снижению региональной напряженности

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Встреча в Тегеране показала, что диалог между Азербайджаном, Россией и Ираном будет и дальше проходить на самом высоком уровне. Об этом заявил Report аспирант центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е. М. Примакова Российской академии наук (РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов.

"По сравнению с 2015 годом - это примерно 1,24 млрд долларов США, товарооборот между Россией и Ираном по итогам прошлого года вырос более чем на 60% и составил около 2 млрд долларов. У Азербайджана также высокие показатели – с Россией рост на 62%, с Ираном - на 40%. Такие цифры могут свидетельствовать лишь о дальнейшем укреплении экономических отношений и стратегического партнерства", - заявил Ф. Ибрагимов.

По его словам, проект "Север-Юг" сдвинулся "с мертвой точки" еще по итогам трехсторонней встречи в августе 2016 года в Баку и его реализация уже совсем близка.

"Безусловно, этот проект сулит массу перспектив, главным образом с экономической точки зрения, но не обойдет стороной и геополитическую составляющую", - добавил он.

Политолог отметил, что в случае обострения отношений между Ираном и США и повторного введения санкций в отношении Тегерана, реализация проекта не пострадает, так как в "Север-Юг" вовлечены Россия, Азербайджан, а также порядка десяти стран Азии и Персидского залива.

"От реализации проекта выиграют все участники проекта, а в будущем стоит ожидать присоединения и стран Юго-Восточной Азии, например, Индонезии и Малайзии. Такие перспективы обещают сделать проект более прибыльным и конкурентоспособным", - подчеркнул Ф. Ибрагимов.

Наряду с этим он указал, что в рамках встречи стороны договорились и о осуществлении проекта создания энергомоста "Россия-Азербайджан-Иран", цель которого - объединение электросистем трех стран.

По его словам, стороны также не обошли стороной и сирийский конфликт.

"Диалог между тремя странами будет и дальше проходить на самом высоком уровне, тем самым он будет способствовать снижению напряженности в регионе и укреплять стратегическое партнерство друг с другом", - резюмировал политолог.