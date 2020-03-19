Российский эксперт: Налоговые преступления Мубариза Мансимова не прошли бесследно

Россия и российские компании в праве потребовать возврат украденных Мубаризом Мансимовым денег, заявил Report российский политолог Евгений Михайлов, комментируя арест азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова в Турции.

"Как известно, Россия долго запрягает, но приходит момент, когда все те, кто нарушал закон и обманывал государство на миллиарды долларов, несут заслуженное наказание. Налоговые преступления, тем более на такие суммы, которые совершил Мубариз Мансимов, не прошли бесследно, как для него, так и для бюджета России. Очевидно, что его задержание в Турции могло обосновываться, в том числе, и на основаниях претензий Москвы", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, сам арест М.Мансимова со стороны турецких спецслужб указывает на то, что он нанес очевидный ущерб турецкому государству.

"В этом случае Россия, скорее всего, представила массу неопровержимых доказательств его налоговых преступлений на территории нашей страны", - подчеркнул эксперт.

Е.Михайлов отметил, в Ростове-на-Дону, где он работал, была зарегистрирована одна из компаний М.Мансимова.

Мубариз Мансимов

"Несколько лет назад, а точнее в 2012-2013 годы в России коммерсанты массово применяли схемы ухода от налогов, и неслучайно, что сейчас всё это приходит к логическому концу. Турецкий бизнесмен просто не сориентировался и брал на себя обязательства, которые, на мой взгляд, знал, что не выполнит, то есть занимался откровенным мошенничеством", - отметил политолог.

Он также указал, что на данный момент между российскими и турецкими правоохранительными структурами существует взаимодействие.

"В нашем случае бизнесмена вряд ли выдадут в Россию, но возврат денежных средств в бюджет как страны, так и обманутых компаний может состояться при благосклонности турецкого руководства, в чем я не сомневаюсь. Президенты наших стран не раз доказывали миру, что Россия и Турция нацелены на долгосрочное сотрудничество", - резюмировал Е.Михайлов.