Сопредседатели МГ ОБСЕ не ожидают прогресса в переговорах по крайней мере в первой половине этого года - АНАЛИТИКА

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не ожидают прогресса в переговорах по крайней мере в первой половине этого года.

Посредники продолжают проводить консультации со странами Минской группы. Другого им и не остается, поскольку они не ожидают какого-либо прорыва в переговорах в этом году, учитывая предстоящие в апреле в Армении мероприятия, посвященные 100-летию так называемого "геноцида армян".

Активизацию контактов в рамках переговорного процесса остается ожидать лишь ближе ко второй половине года, когда посредники попытаются организовать очередную встречу на высоком уровне в рамках открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Азербайджанские эксперты считают, что страны-сопредседатели никаких новых идей не смогут предложить и необходимо дождаться апреля.

"Карабахская тематика и конфликт с нашей повестки никогда не снимался, и он останется для Азербайджана наиболее актуальной и болевой темой. Но весь вопрос в том, что нет свежих идей, нет подвижек в этом вопросе", - заявил Report политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, налицо индифферентность и безразличие ведущих держав к проблеме Нагорного Карабаха, что подтверждается отдельными высказываниями официальных представителей стран-сопредседателей Минской группы.

"Посол Франции в Азербайджане считает, что никаких ротаций в составе Минской группы производится не должно. Другой посол - посол США, который приехал сюда, заявляет о том, что многое зависит от воли обеих сторон, забывая о том, что существуют резолюции СБ ООН, существует необходимость оказания давления на Армению, существует важность начала деоккупации азербайджанских территорий", - подчеркнул политолог.

Наряду с этим Ф.Садыхов указал, что сопредседатели уравнивают конфликтующие стороны, и "порой заигрывают с капризами с армянской стороны, что недопустимо".

"Это все вредит окончательному и справедливому урегулированию конфликта и наносит ему серьезный ущерб", - отметил он.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов считает, что думать о каких-то кардинальных поворотах в разрешении карабахского конфликта до апреля нынешнего года "немножко наивно".

"Армянская верхушка бросила все свои силы, ресурсы, весь свой дипломатический потенциал, чтобы помпезно провести 100-летие событий 1915 года, пригласить в страну чуть ли не всех мировых лидеров", - сказал он.

Эксперт отметил, что армяне, наряду с громким пиар-ходом, хотят еще и заработать для себя политические дивиденды.

"Прежде всего поставить в неудобное положение Турцию, потом вообще оттеснить карабахскую проблему на периферию своей повестки, показать Азербайджану, что мировому сообществу не до карабахской проблемы, поэтому надо смириться с "фактом", что возвращение оккупированных территорий не представляет собой возможности", - заявил Т.Аббасов.

Политолог считает, что сопредседатели МГ ОБСЕ ожидают, когда пройдут мероприятия в Армении по случаю 100-летия так называемого "геноцида армян" и битвы при Чанаккале в Турции и реакции сторон конфликта на них.

Он также высказался в пользу мнения, что ни одно проводимое мероприятие в республиках не может помешать переговорному процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Эта проблема, находящаяся в подвешенном состоянии, очень сильно бьет по интересам граждан двух республик - Азербайджана и Армении, которые все-таки надеются, что будет найден компромисс, будут сперва возвращены семь районов вокруг исторически принадлежащей Азербайджану Карабахской области, незаконно удерживаемые Арменией", - заявил Т.Аббасов.

Неоднократные попытки посредников уравнять стороны конфликта на фоне международного признания оккупации азербайджанских территорий являются, по сути, средством закрепления статуса-кво.

Фактически, посредники не хотят принимать сторону Азербайджана, несмотря на многочисленные заявления глав государств-членов МГ ОБСЕ о территориальной целостности. Более того, складывается впечатление, что посредники не хотят оказывать какого-либо давления на официальный Ереван, чтобы принудить его начать освобождение оккупированных территорий Азербайджана.