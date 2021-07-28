Армянские провокации – попытка привести в регион третью силу - КОММЕНТАРИЙ

Власти в Армении, реваншисты и их покровители вновь пытаются ввести в заблуждение армянскую общественность. Чтобы отвлечь внимание общественности от итогов 44-дневной войны и полученного сокрушительного удара, они устраивают провокации на границе с Азерба

Власти в Армении, реваншисты и их покровители вновь пытаются ввести в заблуждение армянскую общественность. Чтобы отвлечь внимание общественности от итогов 44-дневной войны и полученного сокрушительного удара, они устраивают провокации на границе с Азербайджаном и нарушают режим прекращения огня. Так почему же власти Армении и их покровители совершают подрывную деятельность на границе?

30-летняя оккупация создала в представлении армян ощущение того, будто Азербайджан никогда не сможет освободить эти территории. Официальный Ереван, армянское лобби и покровители переселили на оккупированные азербайджанские земли армян из различных уголков мира, которые все эти годы разграбляли и уничтожали природные богатства нашей территории.

Международные посредники закрывали глаза на действия официального Еревана, игнорируя справедливые требования азербайджанской стороны. Армяне и их покровители распространяли мифы о несокрушимости армянской армии, пытаясь создать иллюзию того, что попытка Азербайджана освободить свои земли от оккупации приведет к очередным территориальным потерям нашей страны. Армяне настолько расхрабрились, что летом 2020 года пригрозили Азербайджану захватом новых земель. Угрозы прозвучали из уст премьер-министра Никола Пашиняна и экс-министра обороны Армении. Они бахвалились, что самостоятельно оккупировали азербайджанские земли в 1990-х годах, а вовсе не при содействии и непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии. Армяне устраивали провокации на существовавшей в ту пору линии соприкосновения, на что Азербайджан адекватно отвечал, давая понять, что вовсе не намерен мириться с оккупацией своих земель и готов в любой момент освободить оккупированные земли.

Подвиг Мубариза Ибрагимова, бои в апреле 2016 года показали силу и героизм азербайджанской армии. 44-дневная война развенчала мифы о непобедимости армянской армии. Азербайджан нанес Армении сокрушительный удар, принудив оккупанта к капитуляции. В течение последних 8 месяцев Армения никак не может сколотить армию. В Министерстве обороны Армении царит хаос. Правительство Армении, равно как и армия этой страны, находится в неопределенном состоянии. Очевидно, что нагнетание Арменией напряженности на государственной границе и отчаянные провокации являются не более, чем безуспешными попытками создать видимость существования армии. В июле Армения систематически прибегала к разного рода провокациям, подвергая обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на Нахчыванском, Лачинском, Кельбаджарском, Товузском и Гедабекском направлениях.

На самом деле, этим шагом власти Армении стремятся привлечь в регион третью силу. Всем прекрасно известно о том, что на протяжении многих лет территорию Армении защищает Россия. Но видимо в Ереване недовольны объемом помощи России, либо же в целом пытаются вытеснить Москву из страны и привлечь другие силы. Отметим, что в ходе 44-дневной войны армянские власти и политики пытались вовлечь в боевые действия третью силу, в первую очередь, ОДКБ. Кроме того, нынешние провокации продиктованы намерением Армении уклониться от выполнения взятых на себя обязательств по договоренностям от 10 ноября 2020 года. В то же время Армения пытается отвлечь внимание армянской общественности от царящего в стране социального кризиса.

В Армении наблюдается значительный отток населения. Лишь за январь-май 2021 года страну покинули 78 тысяч человек. Так, из ереванского аэропорта “Звартноц" за рубеж отправились 293 754 человека, из которых в Армению вернулись 232 518. Из аэропорта в Шираке за указанный период вылетели 30 975 человек, а вернулись лишь 14 209 человек. Статистика эмигрировавших в Россию не разглашается. В течение 30 лет, то есть с момента обретения Арменией независимости страну покинуло 1,6 - 1,7 миллиона человек.

Создавая провокации на границе, армяне вновь пытаются представить себя угнетенными, обиженными, слабыми, обманывая международную общественность. Армения обещала предоставить Азербайджану карту заминированных территорий, но свое обещание, разумеется, не выполнила, равно как и не выполняет обязательства по трехсторонней договоренности. И теперь пытается отвлечь внимание от этого вопроса, устраивая провокации на армяно-азербайджанской границе.