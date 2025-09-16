İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Zelenski Trampı Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı aydın mövqe tutmağa çağırıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ağ Evin rəhbəri Donald Trampı Rusiyaya qarşı sanksiyalar və ölkəsi üçün təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı aydın mövqe tutmağa çağırıb.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, V.Zelenski bu barədə "Sky News"a müsahibəsində bildirib.

    O, həmçinin Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin bu həftə dövlət səfəri zamanı Trampla Ukraynanın gələcəyinin təmin edilməsi məsələsini ətraflı müzakirə edəcəyinə ümidvar olduğunu deyib.

    Bundan başqa, Ukrayna Prezidenti ABŞ liderini qəti surətdə şəxsi tədbirlər görməyə çağırıb.

    "Hesab edirəm ki, Donald Tramp bizi yetərli sayda hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin edə bilər, ABŞ-də bu sistemlər lazımi qədərdir. Əminəm ki, ABŞ kifayət qədər sanksiyalar tətbiq edə bilər", - o vurğulayıb.

    Ukrayna Zelenski Tramp mövqe
    Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям в отношении России

