Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям в отношении России

    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 10:43
    Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям в отношении России

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа занять "четко выраженную позицию" относительно санкций в отношении России и гарантий безопасности для Украины, чтобы положить конец войне.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

    Он также выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит с Трампом вопрос обеспечения будущего Украины во время своего госвизита на этой неделе.

    "Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – сказал он.

    Зеленский также призвал лидера США принять "решительные личные меры".

    "Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции", – подчеркнул он.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп США Россия Украина санкции гарантии безопасности
    Zelenski Trampı Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı aydın mövqe tutmağa çağırıb

    Последние новости

    11:34

    Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничества

    Финансы
    11:33

    Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%

    Финансы
    11:23

    Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%

    Финансы
    11:17

    Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год

    Финансы
    11:17

    Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда стран

    Здоровье
    11:15

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Kультурная политика
    11:13

    Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектов

    В регионе
    10:56

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Инфраструктура
    10:55

    Terminal Investment Limited станет акционером терминала SOCAR в Турции

    Энергетика
    Лента новостей