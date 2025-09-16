Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа занять "четко выраженную позицию" относительно санкций в отношении России и гарантий безопасности для Украины, чтобы положить конец войне.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

Он также выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит с Трампом вопрос обеспечения будущего Украины во время своего госвизита на этой неделе.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – сказал он.

Зеленский также призвал лидера США принять "решительные личные меры".

"Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции", – подчеркнул он.