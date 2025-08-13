Haqqımızda

Zelenski: Rusiyanın müharibəni başa çatdırmaq niyyətində olduğunu göstərən heç bir əlamət yoxdur

Zelenski: Rusiyanın müharibəni başa çatdırmaq niyyətində olduğunu göstərən heç bir əlamət yoxdur Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tərəfdaşlarla müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı bir sıra məsləhətləşmələr apardığını bildirib.
Region
13 avqust 2025 12:47
Zelenski: Rusiyanın müharibəni başa çatdırmaq niyyətində olduğunu göstərən heç bir əlamət yoxdur

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tərəfdaşlarla müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı bir sıra məsləhətləşmələr apardığını bildirib.

“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.

"Bu günlərdə tərəfdaşlarla 30-dan çox danışıq və məsləhətləşmə olub. Bu müharibəni bitirmək, ədalətli sülh naminə Rusiyaya təzyiq göstərmək, Rusiyanın yalana əl atmasına yol verməmək üçün Ukraynanın, tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır", - o qeyd edib.

V.Zelenskinin sözlərinə görə, hazırda Rusiya tərəfinin müharibəni başa çatdırmağa hazırlaşdığını göstərən heç bir əlamət yoxdur.

"Bizim - Ukrayna, Birləşmiş Ştatlar, Avropa, sülh istəyən bütün ölkələrin birgə səyləri və addımları Rusiyanı sülhə məcbur edə bilər", - o əlavə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Зеленский: Нет ни одного признака о намерении РФ по завершению войны

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi