Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 10:09
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Vyetnamın müdafiə naziri Phan Van Giangın rəsmi dəvəti ilə bu ölkədə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Y.Gülər paytaxt Hanoyda hərbi mərasimlə qarşılanıb. Daha sonra tərəflərin nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib.
Səfər çərçivəsində nazir, həmçinin Vyetnam Prezidenti Luonq Kuonq tərəfindən qəbul edilib. İkitərəfli əlaqələrin müzakirə olunduğu görüşdə Y.Gülər qarşı tərəfə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını çatdırıb.
Son xəbərlər
10:40
Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edibMaliyyə
10:37
Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıbDigər ölkələr
10:30
Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"İnfrastruktur
10:20
Foto
Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyibXarici siyasət
10:17
I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaqDaxili siyasət
10:15
Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanırDigər ölkələr
10:11
Foto
Video
Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varDigər
10:11
ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edibDigər ölkələr
10:09