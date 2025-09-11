İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:09
    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Vyetnamın müdafiə naziri Phan Van Giangın rəsmi dəvəti ilə bu ölkədə səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Y.Gülər paytaxt Hanoyda hərbi mərasimlə qarşılanıb. Daha sonra tərəflərin nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib.

    Səfər çərçivəsində nazir, həmçinin Vyetnam Prezidenti Luonq Kuonq tərəfindən qəbul edilib. İkitərəfli əlaqələrin müzakirə olunduğu görüşdə Y.Gülər qarşı tərəfə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını çatdırıb.

    Turkish defense minister pays official visit to Vietnam

